После трагедии в Перми хостелы в подвалах могут запретить

В результате прорыва трубы в отеле в Перми погибли пять человек. Фото: Кадр из видео/МЧС Перми

В результате прорыва трубы в отеле в Перми погибли пять человек. Фото: Кадр из видео/МЧС Перми

В Совфеде обсудят запрет размещения хостелов в подвальных помещениях жилых домов после ЧП в Перми.

«Размещения хостелов в подвалах, где проходят все коммуникации, быть не должно», — заявил председатель комитета по федеративному устройству и региональной политике Олег Мельниченко, сообщает РИА «Новости».

В ночь 20 января в Индустриальном районе города Перми в отеле «Карамель», расположенном в цокольном этаже жилого дома, произошел прорыв трубы с горячей водой. Помещение отеля было затоплено. На место происшествия прибыли экстренные службы и машины скорой помощи. В результате прорыва трубы в отеле в Перми погибли пять человек, шесть пострадали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге в ночь на 9 октября возле четырехэтажного дома на улице Мытнинской в Центральном районе взорвалась и впоследствии загорелась газовая труба.