За новогодние праздники в Петербурге срубили 59 елей и сосен

За новогодние праздники в Петербурге срубили 59 елей и сосен
В Петербурге пострадали 59 деревьев. Фото: unsplash.com

В Петербурге за новогодние праздники вырубили 59 хвойных деревьев. Убытки подсчитали в комитете по благоустройств.

Часть деревьев были срублены полностью, у других пострадали только верхушки. В общей сложности под топоры попали 32 ели и 27 сосен.

Наибольший ущерб нанесен деревьям на территории Калининского и Приморского районов, пишет АБН. Деревья вырубили у Пискаревского парка, в саду на Меншиковском проспекте и в Удельном парке.

О фактах незаконной вырубки сообщили в полицию. Комитет проведет мероприятия по компенсации убытков. Восстановление одного дерева обходится городу в 16-20 тыс. рублей.

В комитете добавили, что регулярно проводит рейды и осмотры, однако пресечь удалось лишь два случая вырубки елей и сосен.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Фрунзенском районе Петербурга обнаружили елочную свалку.

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За новогодние праздники в Петербурге срубили 59 елей и сосен