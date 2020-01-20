Из Пулково открыли четыре новых направления

Петербуржцы смогут летать лоукостером до Братиславы, Вильнюса, Софии и Бухареста.

Об этом стало известно сегодня, 20 января. Обо всем сообщил генеральный директор Wizz Air Джосеф Варади, пишет ТАСС. Он заявил, что летом 2020 года из Санкт-Петербурга будут открыты прямые рейсы из Пулково в Братиславу, Софию, Вильнюс и Бухарест.

Напоминаем, что Пулково стал первым аэропортом, которому дали доступ к седьмой степени «свободы воздуха». Это значит, что теперь туда могут без ограничений летать иностранные авиакомпании.

Известно, что в Словакию самолеты будут летать четыре раза в неделю, в Словакию два раза, в Румынию три раза, а в Болгарию – три раза. На часть рейсов билеты можно будет купить уже на июнь, на другую – на июль.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в аэропорту Хельсинки оборудовали туалет для собак. Ежегодно через воздушную гавань проходит более 10 тыс. собак. Для того, чтобы их путешествие было более комфортным, в аэропорту оборудовали два туалета.