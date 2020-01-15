В аэропорту Хельсинки оборудовали туалет для собак

Собаки теперь могут справить нужду в финском аэропорте. Фото: unsplash.com

Собаки теперь могут справить нужду в финском аэропорте. Фото: unsplash.com

Специальный туалет для собак открылся в аэропорту Хельсинки-Вантаа. Собаки смогут справить нужду на покрытие, имитирующем газон.

Ежегодно через воздушную гавань проходит более 10 тыс. собак. Для того, чтобы их путешествие было более комфортным, в аэропорту оборудовали два туалета.

Собачий туалет расположен в душевой комнате. Он представляет небольшой подиум с искусственной зеленой травой, пишет yle.fi.

«Мы уделяем большое внимание чистоте туалета для питомцев, поэтому место, где собачки писают, регулярно моют», — рассказали в отделе обслуживания пассажиров компании Finavia.

Если собака какает, экскременты необходимо убрать с помощью небольшого пакета.

Туалеты работают в новом крыле аэропорта и на улице перед терминалом Т2. Первые животные уже успели их опробовать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 2020 года в России вступили в силу новые правила содержания домашних животных.