Для владельцев собак появились новые правила

В России с нового года вступили в силу новые правила содержания домашних животных. Об этом сообщает сайт Государственной Думы.

Базовые нормы закона уже действуют, но некоторые положения вступили в силу с 1 января 2020 года, сообщается на сайте Госдумы.

Согласно новым правилам, запрещается выгуливать без намордника и поводка собак потенциально опасных пород. Напомним, глава кабинета министров Дмитрий Медведев утвердил перечень потенциально опасных пород собак. С момента первого обсуждения его сильно сократили. Постановление от 29 июля 2019 года №974 включает в себя список из 12 пород собак, агрессия которых, по мнению специалистов, обусловлена генетически. Кроме того, в перечень вошли породы, которые используются для травли, а также некоторые плохо изученные аборигенные породы, в которых нелояльные к человеку особи не выбраковывались. Метисы этих пород также отнесены к потенциально опасным.

В списке нет распространенных пород. В перечень вошли: американский бандог; бразильский, алапахский и американский бульдоги; булли кутта; бэндог; гибриды волка и собаки, гуль дог; питбульмастиф; северокавказская собака. С нового года этих собак запрещено выгуливать без намордника и поводка, а если такая собака охраняет хозяйский дом, то на заборе должна быть предупреждающая табличка.

Первоначально в список потенциально опасных пород, который составляли эксперты из МВД, попали 69 пород, однако он был пересмотрен после бурной реакции общественности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутаты ЗакСа Петербурга предлагают разработать специальные правила для людей, которые хотят посещать кафе, магазины и рестораны вместе с животными.