В Петербурге владельцев собак обяжут ходить в рестораны по правилам

Главная цель принятия закона – урегулировать эту сферу и соблюсти баланс интересов.Фото: pixabay.com

Главная цель принятия закона – урегулировать эту сферу и соблюсти баланс интересов.Фото: pixabay.com

Депутаты ЗакСа Петербурга предлагают разработать специальные правила для людей, которые хотят посещать кафе, магазины и рестораны вместе с животными.

Соответствующий документ поддержали в первом чтении на пленарном заседании городского парламента в среду, 27 ноября, сообщает в своем Telegram — канале депутат Денис Четырбок.

Единые правила посещения общественных мест — ресторанов, кафе и продуктовых магазинов — могу появиться для владельцев четвероногих питомцев.

Планируется, что корректировки действующего федерального законопроекта, станут работать для всех россиян. Согласно новой инициативе, жители Петербурга и других регионов смогут приходить в гипермаркеты и различные заведения общепита со своими домашними животными.

Как поясняет Денис Четырбок, необходимо разработать единую систему, чтобы и противников такого “животного соседства” и сторонников все устраивало.

Парламентарий подчёркивает, что о запрете прохода в магазин с животными речи в документе не идёт. Главная цель принятия закона – урегулировать эту сферу и соблюсти баланс интересов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что собак-помощников могут прировнять к статусу собак-проводников. С инициативой выступили депутаты Законодательного собрания Петербурга Анастасия Мельникова и Денис Четырбок.