Прорыв кипятка на Крыленко устранят к утру

Все здания поблизости перевели на резервную схему теплоснабжения.

Об этом стало известно сегодня, 20 января. Обо всем сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть». Коммунальная авария на улице Крыленко произошла в понедельник вечером. На место прибыли сотрудники спецслужб, которые эвакуировали всех жителей дома. В результате никто не пострадал, на улице оказались 12 человек. Сейчас все вернулись в квартиры, а эксперты чинят трубу и обещают разобраться с проблемой к утру. Пока что дома перевели на резервную схему теплоснабжения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что число пострадавших при прорыве трубы в пермском хостеле возросло до шести. «Одна пациентка находится в тяжелом состоянии, два в состоянии средней тяжести», — сообщила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова в Instagram.