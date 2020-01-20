Прорыв кипятка на Крыленко устранят к утру

Прорыв кипятка на Крыленко устранят к утру
Компания устранит неполадки к половине пятого утра. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Все здания поблизости перевели на резервную схему теплоснабжения.

Об этом стало известно сегодня, 20 января. Обо всем сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть». Коммунальная авария на улице Крыленко произошла в понедельник вечером. На место прибыли сотрудники спецслужб, которые эвакуировали всех жителей дома. В результате никто не пострадал, на улице оказались 12 человек. Сейчас все вернулись в квартиры, а эксперты чинят трубу и обещают разобраться с проблемой к утру. Пока что дома перевели на резервную схему теплоснабжения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что число пострадавших при прорыве трубы в пермском хостеле возросло до шести. «Одна пациентка находится в тяжелом состоянии, два в состоянии средней тяжести», — сообщила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова в Instagram.

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Прорыв кипятка на Крыленко устранят к утру
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