WhatsApp установили на Android более 5 миллиардов раз

Число скачиваний приложения WhatsApp через сервис GooglePlay превысило пять миллиардов раз. Это еще раз подтверждает звание самого популярного мессенджера.

Невероятный успех разработки компании Facebook специалисты объясняют сотрудничеством с несколькими производителями смартфонов, предустанавливающих приложение на гаджеты. Среди партнеров есть и Samsung. Отметим, что это второе приложение Facebook, преодолевшее рубеж в 5 млрд скачиваний.

В октябре прошлого года этот рубеж преодолела одноименная социальная сеть. Ранее в этот рейтинг входили лишь разработки компании Google, такие, как: YouTube, Google Maps, Google Search, Gmail и другие. Однако их предустанавливают почти на все смартфоны, поэтому показатели не совсем справедливы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что гаджет без сервисов Google, разработанный Huawei, бьет рекорды продаж.