Смартфон Huawei Mate 30 без сервиса Google демонстрирует рекордные продажи

Смартфон Huawei Mate 30 без сервиса Google демонстрирует рекордные продажи
Huawei. Фото: Pixabay

Телефон Huawei Mate 30 установил рекорд по продажам. Смартфон купили 12 млн пользователей. Такие показатели превысили ожидания экспертов.

В телефоне отсутствуют сервисы Google. Приобрести смартфон можно с сентября 2019 года. Изначально компания планировала продать 20 млн гаджетов, однако планы могут поменяться из-за большого спроса.

Эксперты предполагают, что компания выпустит еще одну партию в связи с таким интересом к продукту. По мнению специалистов, это объясняется наличием процессора Kirin 990. Кроме того, телефон работает с сетями 5G.

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Huawei продажи смартфон
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Смартфон Huawei Mate 30 без сервиса Google демонстрирует рекордные продажи