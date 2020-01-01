Комедия «Холоп» возглавила российский прокат в выходные

Комедия &#171;Холоп&#187; возглавила российский прокат в выходные
"Холоп". Фото: кадр из фильма youtube.com

Фильм «Холоп» возглавил рейтинг отечественного проката. За выходные комедия собрала 315,5 млн рублей.

Картина вышла 26 декабря. в фильме режиссера Клима Шипенко играли Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Александр Самойленко и другие актеры.

Как сообщил kinobusiness.com, Следом идет фильм»Союз спасения» — в кассе мелодрамы 126,8 млн рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о лучших фильмах прошлого года. Кинолюбители рассказали, что главным режиссером, по их мнению, стал Квентин Тарантино. Главным фильмом они определили «Зеленую книгу».

кинопрокат рейтинг фильм
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржец погиб за 20 минут до Нового года в своей квартире
В Ленобласти подростка в коме подбросили в больницу
Путин присвоил генеральское звание главе ФССП
МЧС: В Петербурге ожидается сильный ветер
Матильда подвела итоги года, признавшись в одиночестве
Диетолог рассказала о пользе майонеза
Квартиру Ляйсан Утяшевой и Павла Воли разгромили в новогоднюю ночь
Смартфон Huawei Mate 30 без сервиса Google демонстрирует рекордные продажи