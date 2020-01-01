Комедия «Холоп» возглавила российский прокат в выходные

Фильм «Холоп» возглавил рейтинг отечественного проката. За выходные комедия собрала 315,5 млн рублей.

Картина вышла 26 декабря. в фильме режиссера Клима Шипенко играли Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Александр Самойленко и другие актеры.

Как сообщил kinobusiness.com, Следом идет фильм»Союз спасения» — в кассе мелодрамы 126,8 млн рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о лучших фильмах прошлого года. Кинолюбители рассказали, что главным режиссером, по их мнению, стал Квентин Тарантино. Главным фильмом они определили «Зеленую книгу».