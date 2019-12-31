«Кинопоиск» озвучил главные фильмы 2019 года

Пользователи «Кинопоиска» определили наиболее важные фильмы уходящего года. Главной кинокартиной стала «Зеленая книга» Питера Фарелли.

Видеосервис «Кинопоиск» объявил результаты зрительского голосования на лучшие фильмы 2019 года. Наиболее популярной стала оскароносная драма «Зеленая книга» американского режиссера Питера Фарелли, повествующая о совместном путешествии джазового пианиста и его водителя по югу Америки в начале 1960-х годов.

Главным режиссером 2019-го любители кино назвали Квентина Тарантино, в этом году порадовавшего поклонников новым фильмом «Однажды… в Голливуде». Номинация главного иностранного актера досталась исполнителю Джокера в одноименной картине Тодда Филиппса, Хоакину Фениксу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о списке худших кинокартин уходящего года.