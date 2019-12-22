Обнародован список худших фильмов 2019 года

Обнародован список худших фильмов 2019 года
При этом главный роли в "Кошках" исполнили такие звезды как Дженнифер Лоуренс и Джуди Денч. Фото: YouTube/UniversalPicturesRus

Американские кинокритики представили список самых худших, по их мнению, фильмов, которые вышли на экраны в уходящем году.

Как сообщает The Hollywood Reporter, в 2019 году самым худшим стал анимационный фильм «Стражи Арктики» режиссера Аарона Вудли». Критики посчитали, что актеров озвучивания подбирали бездумно, поскольку их голоса никому неизвестны.

Второе место досталось экранизации мюзикла «Кошки», персонажи которого показались кинокритикам странными и жуткими. Тройку замкнул «Темный Феникс» о вселенной Людей Икс.

В рейтинг также попали картины «Домино», «Фанат», «Рэмбо: Последняя кровь», «Бок о бок» и другие. Отметим, что Джон Траволта сыграл роли сразу в двух из перечисленных фильмах — «Фанат» и «Бок о бок».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российский мультфильм может попасть в номинацию «Оскара».

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