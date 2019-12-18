Российский мультфильм может попасть в номинацию «Оскара»

Работа режиссера Константина Бронзита попала в короткий список из 10 претендентов.

Об этом стало известно сегодня, 18 декабря. Обо всем сообщается на сайте «Оскара». Короткометражный мультфильм «Он не может жить без космоса», снятый российским режиссером», претендует на номинацию в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм». В «Союзмультфильме», сообщают РИА Новости, очень рады за Бронзита и желают ему победы.

«Исключительный талант Константина чувствуется в каждой его работе!»,

— сказал Машковцев.

В шортлист так попали работы из Чехии, США, Франции, Нидералндов, Канады и Португалии. Список из пяти номинантов объявят 13 января, а победитель станет известен 10 февраля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что российская «Дылда» вошла в шорт-лист «Оскара». Нашумевший «Джокер» попал в шорт-листы сразу двух номинций: «Лучший композитор» и «Лучший грим и прически».