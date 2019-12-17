Российская «Дылда» вошла в шорт-лист «Оскара»

Опубликованы шорт-листы для девяти номинаций премии «Оскар» 2020 года. Борьбу за победу в номинации «Лучший международный фильм» продолжает «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова.

«Дылда» попала в шорт-лист из десяти фильмов. Всего в категории от разных стран была выдвинута 91 картина. Наряду с российской драмой борьбу за победу продолжат «Отверженные» (Франция, Ладж Ли), «Паразиты» (Южная Корея, Пон Джун-хо), «Боль и слава» (Испания, Педро Альмодовар) и другие.

Нашумевший «Джокер» попал в шорт-листы сразу двух номинций: «Лучший композитор» и «Лучший грим и прически».

Членам киноакадемии предстоит отсмотреть отрывки из всех представленных фильмов и отобрать номинантов. Итоговые списки будут названы 13 января. Церемония награждения 92-й премии «Оскар» пройдет 9 февраля 2020 года.

Ранее шансы фильмов на «Оскаре» оценили эксперты портала Gold Derby, специализирующегося на прогнозах в сфере развлечений.