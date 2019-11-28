Аналитики назвали главных претендентов на «Оскар»-2020

Аналитики назвали главных претендентов на &#171;Оскар&#187;-2020
Церемония вручения премии состоится 10 февраля 2020 года. Фото: pixabay.com

Эксперты портала Gold Derby, прогнозирующего различные события в сфере развлечений, проанализировали шансы самых громких фильмов этого года на получение главной кинопремии.

С наибольшей вероятностью, по версии Gold Derby, «Оскар» за лучший фильм заберет криминальная драма режиссера Мартина Скорсезе «Ирландец». Картина вышла на Netflix в среду, 27 ноября. Второе место эксперты отдали картине Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде», которая появилась на экранах 8 августа.

На третьем месте, по мнению аналитиков, мелодрама «Брачная история», в главных ролях которой снялись Скарлетт Йохансон и Адам Драйвер.

Отметим, что наиболее резонансному фильму, «Джокер» Тода Филиппса, специалисты портала отдали лишь десятую строчку.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Тод Филиппс не намерен снимать продолжение «Джокера». Слухи об этом активно распространялись в Сети.

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