Режиссер «Джокера» опроверг сообщения о сиквеле

Режиссер фильма «Джокер» Тодд Филлипс опроверг информацию о готовящемся сиквиле. Однако отрицать возможность продолжения не стал.
Филлипс заявил, что не вел переговоры о съемках сиквела с главой Warner Тоби Эммерихом. Разговоры о втором фильме пока остаются лишь разговорами.
«Естественно сиквел обсуждался, потому что фильм стоимостью 60 млн долларов собрал 1 млрд долларов в прокате, но ничего конкретного», — приводит слова Филлипса The Playlist.
Режиссер подчеркнул, что договоренностей с исполнителем главной роли Хоакином Фениксом также нет.
Информацию о возможном продолжении ранее опубликовал The Hollywood Reporter. Издание сообщало, что Филлипс ведет переговоры о втором фильме, ссылаясь на встречу режиссера с Тоби Эммерихом.
В российском прокате «Джокер» собрал около 2 млрд рублей. Сборы фильма в мире составили почти 1 млрд долларов.