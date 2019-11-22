Режиссер «Джокера» опроверг сообщения о сиквеле

Режиссер &#171;Джокера&#187; опроверг сообщения о сиквеле
Кадр из фильма "Джокер".

Режиссер фильма «Джокер» Тодд Филлипс опроверг информацию о готовящемся сиквиле. Однако отрицать возможность продолжения не стал.

Филлипс заявил, что не вел переговоры о съемках сиквела с главой Warner Тоби Эммерихом. Разговоры о втором фильме пока остаются лишь разговорами.

«Естественно сиквел обсуждался, потому что фильм стоимостью 60 млн долларов собрал 1 млрд долларов в прокате, но ничего конкретного», — приводит слова Филлипса The Playlist.

Режиссер подчеркнул, что договоренностей с исполнителем главной роли Хоакином Фениксом также нет.

Информацию о возможном продолжении ранее опубликовал The Hollywood Reporter. Издание сообщало, что Филлипс ведет переговоры о втором фильме, ссылаясь на встречу режиссера с Тоби Эммерихом.

В российском прокате «Джокер» собрал около 2 млрд рублей. Сборы фильма в мире составили почти 1 млрд долларов.

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