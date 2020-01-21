МЧС потушили горящий дом в Ленобласти

В деревне Ославье Волосовского района Ленинградской области произошел пожар. Об этом стало известно утром, 21 января. Все случилось в частном доме, огонь охватил площадь в 100 квадратных метра. О пожаре сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Ленобласти.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС, в участии пожара участвовали 7 спасателей, а также две единицы техники.

На тушение огня у спасателей ушел час.

В пожаре погиб 38-летний мужчина, сообщили 78.ru.