Самосвал и иномарка столкнулись на Энгельса

В Выборгском районе Санкт-Петербурга утром, 21 января, произошло дорожно-транспортное происшествие. В аварии столкнулись самосвал и Suzuki.

О случившемся сообщили очевидцы в Сети. ДТП произошло на перекрестке 3-го Верхнего переулка и проспекта Энгельса.

«Все стоит со стороны КАД», — сообщили пользователи сообщества «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Информации о пострадавших нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ДТП, участником которого стал автомобиль «Яндекс-Такси», произошло вечером 19 января. По данным отдела пропаганды ГИБДД России по Петербургу и Ленобласти, водители получили легкий вред здоровью.