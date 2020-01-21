В Петербурге миновала угроза наводнения, дамбу открыли

Комплекс защитных сооружений (КЗС) в Санкт- Петербурге, который в понедельник частично закрыли в связи с возможным подъемом уровня воды в дельте Невы, открыли. Об этом сообщили в пресс-службе Дирекции КЗС.

«В настоящее время затворы Комплекса защитных сооружений полностью открыты. Уровень воды у Горного института стабильно понижается», — говорится в сообщении.

Комплекс защитного сооружения Петербурга был вынужден закрыть судопропускное сооружение С-2 из-за чрезвычайно поднявшегося уровня воды. Тепло и слякоть сменились порывистом ветром, нагоняющим волну в Финском заливе. В течение понедельника, 20 января, вода значительно поднялась, из-за чего пришлось закрыть часть затворов дамбы. Так, онлайн-портал системы предупреждений об угрозе наводнения (СПУН) показывает, что уровень воды в Неве к 21:52 достиг 125 сантиметров. Отметим, что наводнение фиксируется при отметке более 161 сантиметра.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жителей Ленобласти ожидает облачная погода. В течение дня синоптики прогнозируют прояснения и кратковременные дожди. Ближе к ночи местами осадки снова напомнят о себе, некоторые районы накроют ливни.