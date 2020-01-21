В Ленобласти таксистам выдадут лицензии за 10 дней

В Ленобласти местным таксистам выдадут лицензию в течение 10 дней, а подать заявление можно через портал госуслуг. Таксисты смогут самостоятельно распечатать новую лицензию.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, что срок предоставления услуги сократят с 30 дней до 10. Кроме того, теперь затраты на обработку одного документа сократятся с 2,9 тысяч до 250 рублей.

Годовая экономия при этом оценивается в 10 миллионов рублей. Сократится и время, которое сотрудник Управления тратит на процедуру — с 5,5 часов до 27 минут.

По словам главы комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрия Ялова, в 2020 году правительство намерено активно заняться цифровыми услугами для предпринимательства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Toyota потратит почти $400 млн на производство летающих такси.