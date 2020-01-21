В Госдуме предлагают запретить приравнивание СССР к нацистской Германии

Такая идея возникла после обвинений Польши в том, что война началась не только из-за фашистов, но и СССР.

Об этом стало известно сегодня, 21 января. Обо всем сообщает ТАСС. Глава комитета по культуре Елена Ямпольская предложила разработать законопроект, который запретит приравнивать СССР к нацистской Германии. Она отметила, что сейчас в Европе и особенно в Польше царят особые настроения – люди обвиняют союз во всех бедах, переписывая историю.

Пока что Ямпольская не готова сказать, как именно нужно наказывать за нарушение закона и каковы будут формулировки. Все это стоит осмыслить совместно с экспертами. Она подчеркнула, что поправки не должны коснуться научных исследований и публикаций.

«Речь о том, чтобы не выходили к людям совершенно бессовестные вещи <…>, о том, чтобы люди не приравнивали нацистов и Красную Армию, чтобы не переходили границу <…>», — разъяснила Ямпольская.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мединский прокомментировал заявление Польши о культурных ценностях.