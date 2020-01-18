Мединский прокомментировал заявление Польши о культурных ценностях

Исполняющий обязанности министра культуры РФ Владимир Мединский заявил, что перемещенные в осуществление компенсаторной реституции предметы искусства являются достоянием России.

«Эти ценности и сегодня остаются достоянием мировой культуры, но только Российское государство, как собственник, имеет право ими распоряжаться. Этот вопрос для нас просто несуществующий», — отметил Мединский, сообщает РИА «Новости».

Накануне министерство иностранных дел Польши заявило о правах на ряд произведений искусства, находящихся в России. МИД Польши также обвинил СССР в нанесении ущерба польской культуре. Об этом сообщается на странице польского МИД в Twitter. В министерстве утверждают, что среди таких произведений искусства — «Мадонна Глоговская» Лукаса Кранаха — старшего, «Девочка с голубем» Антуана Пэна и другие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что МИД Польши считает, что в опубликованных Россией документах к 75-летию освобождения Варшавы много неправды. Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский отреагировал на публикацию Министерства обороны РФ рассекреченных документов к 75-летию освобождения Варшавы.