Польша обвинила Россию в попытке переврать историю о войне

МИД страны считает, что в опубликованных Россией документах к 75-летию освобождения Варшавы много неправды.

Об этом стало известно сегодня, 17 января. Обо всем сообщают РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский отреагировал на публикацию Министерства обороны РФ рассекреченных документов к 75-летию освобождения Варшавы. Он считает, что страна пытается переписать историю. В Польше уверяют, что 17 января 1945 года не шло речи об освобождении Варшавы, а об «принесении нового коммунистического плена».

В документах Минобороны РФ сказано, что во время боев на варшавском направлении погибли 200 тысяч советских солдат. Также Москва уверяет, что это Европа пытается переврать факты, так как правда выгодна не всем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Польша обвинила СССР в нападении на страну в 1939 году. Власти прокомментировали слова Путина о пакте Молотова-Риббентропа.