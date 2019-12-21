Польша обвинила СССР в нападении на страну в 1939 году

Власти прокомментировали слова Путина о пакте Молотова-Риббентропа.

Об этом стало известно 21 декабря. Обо всем сообщают РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции заявил, что советские войска во время войны вошли на территорию Польши только тогда, когда убедились – местные власти не справляются с ситуацией.

Ответить на слова главы России решили в Институте национальной памяти Польши. Сотрудники заверили, что в 1939 году СССР напал на страну. Они убеждены, что и власти Германии, и власти Советского Союза хотели навязать Европе свою идеологию. В Польше считают, что война началась из-за нападения на страну и Германии и СССР.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лукашенко рассказал о знакомстве с Путиным. Он напомнил, что встречал главу Белоруссии во время его визита в Петербург. Вероятно, это произошло в середине 1990-х годов, когда Путин еще работал в команде мэра города Анатолия Собчака.