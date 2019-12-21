Лукашенко рассказал о знакомстве с Путиным

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время саммита ЕАЭС, прошедшего накануне в Санкт-Петербурге, рассказал о своей первой встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

Глава Белоруссии поделился этой историей в пятницу, 20 декабря, в ходе заседания Высшего Евразийского экономического союза, состоявшегося в Северной столице. Лукашенко отметил, что его знакомство с президентом Российской Федерации произошло раньше вступления Путина в эту должность.

Правда, подробности встречи ему рассказал сам Владимир Владимирович. Он напомнил, что встречал главу Белоруссии во время его визита в Петербург. Вероятно, это произошло в середине 1990-х годов, когда Путин еще работал в команде мэра города Анатолия Собчака.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что согласно данным ВЦИОМ, после пресс-конференции рейтинг Путина значительно вырос.