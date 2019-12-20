ВЦИОМ: россияне начали больше доверять Путину после пресс-конференции

Процент одобрения деятельности президента вырос до 64%.

Об этом стало известно сегодня, 20 декабря. Обо всем сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения, который проводил опрос сразу после пресс-конференции с президентом Владимиром Путиным. У людей спрашивали, доверяют ли они главе государства. «Да» ответили 71% опрошенных россиян, что больше, чем на прошлой неделе. Также люди начали больше одобрять работу премьер-министра Дмитрия Медведева.

Уточняется, что из политиков россиянам симпатизирует Владимир Жириновский, Дмитрий Медведев, Геннадий Зюганов и Сергей Миронов.

Напоминаем, что Владимир Путин общался с журналистами более четырех часов. Он отвечал не только на вопросы о стране, но и о личной жизни.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин не ответил на вопрос о предполагаемой дочери Катерине Тихоновой. Президент не стал подтверждать, что является отцом общественного деятеля.