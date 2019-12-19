Путин не ответил на вопрос о предполагаемой дочери Катерине Тихоновой

Президент не стал подтверждать, что является отцом общественного деятеля.

Президенту России Владимиру Путину во время пресс-конференции задавали вопросы не только о стране, но и о личной жизни. Одна из журналисток спросила, является ли Катерина Тихинова его дочерью. Она также отметила, что женщина занимает высокие должности и имеет бизнес якобы благодаря друзьям Путина – бывший чиновникам. Глава государства не стал подтверждать или опровергать информацию и заявил, что корреспонденту надо получше разобраться в вопросе. Он также порассуждал о бизнесе в России и за рубежом.

Напоминаем, что Катерина Тихонова – 33-летний общественный деятель и Руководитель Центра национального интеллектуального резерва МГУ. Ни сама Тихонова, ни ее предполагаемый родитель никак не комментируют информацию, публикуемую СМИ.

Тихонову называли дочерью Путина ряд российских и международных СМИ, в том числе Reuters и Bloomberg, а также Министерство финансов США.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин не дал характеристику Зеленскому.