«У меня язык не поворачивается»: Путин не дал характеристику Зеленскому

Российский лидер Владимир Путин отказался дать характеристику президенту Украины Владимиру Зеленскому. С соответствующей просьбой к Путину обратился один из журналистов в рамках Прямой линии.
Глава РФ считает некорректным подобные высказывания. Он добавил, что может дать характеристику предшественникам или историческим личностям, но выражать своего отношения к действующим политикам не будет.
«У меня язык не поворачивается», — ответил Путин.
В ходе пресс-конференции он рассказал, что украинский коллега не просто так пришел к власти. Он прошел «некий отбор».
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Прямая линия с российским лидером началась сегодня, 19 декабря, в 12:00. В ходе пресс-конференции Путин поднимал вопрос о необходимости борьбы с ростом температуры.