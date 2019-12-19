«У меня язык не поворачивается»: Путин не дал характеристику Зеленскому

&#171;У меня язык не поворачивается&#187;: Путин не дал характеристику Зеленскому
Владимир Путин. Фото kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин отказался дать характеристику президенту Украины Владимиру Зеленскому. С соответствующей просьбой к Путину обратился один из журналистов в рамках Прямой линии.

Глава РФ считает некорректным подобные высказывания. Он добавил, что может дать характеристику предшественникам или историческим личностям, но выражать своего отношения к действующим политикам не будет.

«У меня язык не поворачивается», — ответил Путин.

В ходе пресс-конференции он рассказал, что украинский коллега не просто так пришел к власти. Он прошел «некий отбор».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Прямая линия с российским лидером началась сегодня, 19 декабря, в 12:00. В ходе пресс-конференции Путин поднимал вопрос о необходимости борьбы с ростом температуры.

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