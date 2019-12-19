Путин заявил о борьбе с ростом температуры: в России выше в 2,5 раза, чем в среднем в мире

В России темпы роста средней температуры за год в 2,5 раза выше, чем по всей планете. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин. Он также отметил, что страна должна максимально минимизировать последствия.

В ходе Прямой линии президент рассказал о задаче не допустить роста среднегодовой температуры. Он отметил, что результаты данных задач предугадать трудно, поскольку до сих пор остаются неясными точные причины.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы остановить рост температуры», — подчеркнул Путин.

Напомним, пресс-конференция с президентом РФ Владимиром Путиным началась сегодня, 19 декабря, в 12:00.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что глава России в ходе Прямой линии заявил о реализации мусорной реформы. Речь идет о Ленобласти.