Путин о реализации мусорной реформы в Ленобласти: «Нужно избавиться от серых схем и криминала»

Президент России Владимир Путин в рамках пресс-конференции ответил на вопрос, почему так много свалок в Ленобласти и прокомментировал реализацию мусорной реформы в области.

Путин подчеркнул, что Петербург и Ленобласти это единый экономический район. По его словам, нужно уметь договариваться с местными жителями. Он отметил, что нужно строить больше предприятий по переработке отходов.

«Нужно вести прямой диалог с людьми, что поступает, где будут перерабатываться отходы. Нужно избавиться от серых схем и криминала. Нужно договариваться с гражданами», — сказал Путин.

Напомним, сегодня проходит большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Приозерский район первым испытает на себе все «прелести» реформы обращения с отходами в Ленинградской области.