Мусорная реформа в Ленобласти стартует с Приозерска

Приозерский район первым испытает на себе все «прелести» реформы обращения с отходами в Ленинградской области. Запуск новой системы назначен на апрель 2019 года.

С 1 апреля начинается переход региона на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

В качестве пилотного района для «обкатки» новой системы станет Приозерский район. Именно на его территории планируется протестировать схемы оплаты, сбора, транспортировки, сортировки и захоронения отходов.

Отмечается, что Приозерский полигон ТКО уже претерпел модернизацию: он оборудован системой сортировки мусора и весового контроля. Кроме того, транспортные компании снабдили спутниковыми системами наблюдения.

Более 95% жителей Приозерского района заключили договоры на вывоз мусора,

— отметили в правительстве региона.

Согласно плану-графику, с 1 июня аналогичные новшества ожидают Выборгский район, с 1 июля — Лужский. Предполагается, что к 1 ноября все районы Ленобласти должны перейти на новые правила обращения с ТКО.

Ранее Gazeta. SPb писала о том, что на диагностику и лечение сердечных заболеваний Ленобласть потратит 250 млн.