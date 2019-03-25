На диагностику и лечение сердечных заболеваний Ленобласть потратит 250 млн

Современное лечение сердечно-сосудистых заболеваний станет доступнее для жителей Ленобласти Фото: Pixabay
Современное лечение сердечно-сосудистых заболеваний станет доступнее для жителей Ленобласти Фото: Pixabay

В региональных больницах Ленинградской области планируется обновление медоборудования на 250 млн рублей. На реализацию задуманного потребуется около трёх лет.

Будут приобретены магнитно-резонансные томографы, ангиографы, УЗИ-аппараты для исследования сосудов сердца и мозга, операционные микроскопы и оборудование для ранней медицинской реабилитации, сообщили в пресс-службе Ленобласти.

Средства будут выделены в рамках национального проекта «Здравоохранение» из федерального и областного бюджетов.

Современное кардиологическое оборудование ждёт Тихвинскую, Гатчинскую и Всеволожскую больницы.

Кроме того, до 2024 года станет больше мест в неврологических отделениях для лечения острого нарушения мозгового кровообращения. Под эти нужды планируется оборудовать Выборгская, Тосненская, Кингисеппская, Волховская, Тихвинская и Гатчинская больницы.

Региональный сердечно-сосудистый центр – Ленинградскую областную клиническую больницу тоже ждёт обновление устаревшего оборудования.

Отмечается, что высокотехнологичные методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний станут для жителей Ленобласти более доступными.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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