Сын Пугачевой поразил поклонников папы песней на французском

Юный Гарри смог спеть шлягер Шарля Азнавура под названием «Tombe la neige».

Об этом стало известно 21 января. Видеозапись, на которой шестилетний Гарри Галкин поет на французском, выложил Максим Галкин в своем Instagram-аккаунте. Несмотря на свой юный возраст, малыш справляется с достаточно сложной песней еще и на не родном для себя языке. Положительные комментарии о таланте Гарри оставили не только фанаты Галкина, но также звезды отечественного шоу-бизнеса.

Ребенка похвалили Анита Цой, Лера Кудрявцева и даже Филипп Киркоров. Почти все уверены, что Гарри сможет стать успешным певцом.

«Солнышко, Гарри! Какой репертуар, как чистенько поет, прелесть! А тембр какой красивый!»

— пишет один из комментаторов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Максим Галкин показал, что делал на Новый год. На кадрах видно, что юморист вместе с шестилетним сыном Гарри смотрели «Тот самый концерт» Аллы Пугачевой на Первом канале. Маленький мальчик с удовольствием смотрит на маму, не отрывая взгляда от экрана.