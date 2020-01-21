Сын Пугачевой поразил поклонников папы песней на французском

Сын Пугачевой поразил поклонников папы песней на французском
Мальчик поразил подписчиков отца. Фото: Instagram @maxgalkinru

Юный Гарри смог спеть шлягер Шарля Азнавура под названием «Tombe la neige».

Об этом стало известно 21 января. Видеозапись, на которой шестилетний Гарри Галкин поет на французском, выложил Максим Галкин в своем Instagram-аккаунте. Несмотря на свой юный возраст, малыш справляется с достаточно сложной песней еще и на не родном для себя языке. Положительные комментарии о таланте Гарри оставили не только фанаты Галкина, но также звезды отечественного шоу-бизнеса.

Ребенка похвалили Анита Цой, Лера Кудрявцева и даже Филипп Киркоров. Почти все уверены, что Гарри сможет стать успешным певцом.

«Солнышко, Гарри! Какой репертуар, как чистенько поет, прелесть! А тембр какой красивый!»

— пишет один из комментаторов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Максим Галкин показал, что делал на Новый год. На кадрах видно, что юморист вместе с шестилетним сыном Гарри смотрели «Тот самый концерт» Аллы Пугачевой на Первом канале. Маленький мальчик с удовольствием смотрит на маму, не отрывая взгляда от экрана.

гарри инстаграм максим галкин
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сын Пугачевой поразил поклонников папы песней на французском
Волочкова выходит замуж за тайного возлюбленного
Актриса Гусева вышла на сцену без юбки
Питт и Энистон все чаще намекают на воссоединение
Шурыгина и ее бойфренд потратила в Финляндии 600 тысяч рублей
Жители Приморского района остались без света
Пьяный водитель «Делимобиля», пытаясь уехать от ДПС, влетел в дерево
Генконсул Кореи удивился, когда увидел голого мужчину у Фонтанки