Максим Галкин показал, что делал на Новый год

Юморист показывал сыну «Тот самый концерт» Аллы Пугачевой.

Обо всем телеведущий Максим Галкин рассказала в Instagram-аккаунте. На кадрах видно, что юморист вместе с шестилетним сыном Гарри смотрели «Тот самый концерт» Аллы Пугачевой на Первом канале. Маленький мальчик с удовольствием смотрит на маму, не отрывая взгляда от экрана.

Напоминаем, что фильм-концерт показывали в кинотеатрах в декабре прошлого года, но он провалился. Сейчас живые выступления Примадонны – огромная редкость. В последний раз она выступала в ноябре в Минске и заявила, что не собирается выходить на сцену до 80 лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Соседов снова обрушился критикой на Пугачеву и ее немощь.