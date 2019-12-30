Соседов снова обрушился критикой на Пугачеву и ее немощь

Он считает, что певице не стоит выходить на сцену, потому что она еле дышит и еле стоит.

Об этом стало известно сегодня, 30 декабря. Своим мнением об Алле Пугачевой поделился музыкальный критик и радиоведущий Сергей Соседов. Он заявил, что всем возрастным артистам стоит вовремя уходить и не показывать свою немощность людям. То же касается и Примадонны, которая якобы «еле дышит, когда стоит на сцене». К слову, это не первый раз, когда Соседов недоволен Пугачевой. До этого он нелестно отзывался о концерте в Минске, а также о фильме «Тот самый концерт». Критик считает, что артистка плохо подобрала песни – негоже петь «гопнические песни» в таком возрасте, говорит он.

Напоминаем, что Пугачева объявила об уходе со сцены в 2009 году, но на 70-летие она выступила в Кремле.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пугачева перед похоронами Волчек пожаловалась на плохое самочувствие.