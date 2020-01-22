МЧС тушили горящий балкон на Гатчинском шоссе

О случившемся рассказали в МЧС. Фото: pixabay.com

О случившемся рассказали в МЧС. Фото: pixabay.com

В Красносельском районе Санкт-Петербурга на Гатчинском шоссе произошло ЧП. Загорелся балкон в трехкомнатной квартире.

Сообщение о пожаре поступило спасателям 21 января около 17:59.

Полностью ликвидировать пожар удалось к 18:54.

«В трёхкомнатной квартире шестиэтажного жилого дома, на балконе выгорела обстановка на площади 8 кв.метров», — сообщили в Главном управлении МЧС России по Петербургу.

Информации о пострадавших нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Песочном произошло ДТП с маршруткой. Есть пострадавшие. Водитель 1968 года рождения, управляя маршрутным такси К-259, двигаясь в попутном направлении, столкнулся с «ГАЗелью» и Volkswagen Polo, сообщили в УГИБДД по Петербургу.