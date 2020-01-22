Жители Петербурга смогут узнать о повышение «коммуналки» по «горячей линии»

Жители Петербурга смогут узнать о повышение «коммуналки» по «горячей линии»
У каждого район свой номер.Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге начнет работать горячая линия по приему обращений граждан по вопросам о повышении платы за коммунальные услуги.

Все граждане смогут уточнять информацию о январских квитанциях, им ответят на вопросы по изменению взноса за капремонт, сообщили на сайте Жилищного комитета Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что электрички в Ленобласти подешевели на 90% для льготников. Теперь, с 1 ноября, и пенсионеры, и другие льготные категории граждан смогут ездить на пригородных поездах, оплачивая всего 10% от стоимости билета.

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Жители Петербурга смогут узнать о повышение «коммуналки» по «горячей линии»