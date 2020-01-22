Сегодня Петербург намочит снегом

Сегодня Петербург намочит снегом
Из-за сильного ветра МЧС объявило штормовое предупреждение. Фото: pixabay.com

Буквально на несколько дней синоптики прогнозируют появление зимней погоды в Северной столице. Так, в среду петербуржцев порадует снег.

О погоде в Петербурге на сегодня, 22 января, рассказали в пресс-службе управления МЧС по городу и области. Северную столицу ждет облачность, и кроме того, в некоторых районах может выпасть снег. В течение дня будет достаточно холода, температура составит -1…+1 градус тепла.

При этом как автомобилистам, так и пешеходам стоит быть внимательными: в течение дня в Петербурге ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигать 15-17 метров в секунду. Атмосферное давление остается стабильным, оно будет незначительно меняться в течение дня.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 21 января в городе на Неве вновь наблюдалось рекордное потепление. Температура на 2 десятых градуса превысила предыдущий максимум 1946 года.

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