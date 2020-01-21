Петербург установил очередной температурный рекорд

Это уже пятый в этом январе температурный рекорд. Фото: pixabay

Это уже пятый в этом январе температурный рекорд. Фото: pixabay

Во вторник, 21 января в Петербурге снова наблюдается аномальная температура. Об этом на своей странице в Facebook рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он отметил, что уже в 6 часов утра температура воздуха в городе достигла отметки в 4,8 градуса тепла.

«Таким образом, оказался побит рекорд максимальной температуры для этого дня, ранее принадлежавший 1957 году и составлявший плюс 4,6 градуса», – отметил синоптик.

В течение дня Петербург будет находиться на периферии уходящего циклона. Сегодня петербуржцев ждут облачная погода и кратковременные дожди. В этот день воздух прогреется до плюс 6 градусов. Порывы ветра будут достигать 8-13 метров в секунду.

Это уже пятый в этом январе температурный рекорд.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург побил температурный рекорд 45-летней давности. Ровно в 15:00 15 января температура воздуха за окном составила +5,6 градусов, что на одну десятую выше показателей 1975 года.