На проспекте Просвещения мужчина до смерти избил женщину

Визит к приятелям Выборгский район Северной столицы завершился для 31-летней жительницы Петербурга летальным исходом.

Днем вторника, 21 января, в правоохранительные органы обратились с заявлением о том, что в квартире одного из домов по проспекту Просвещения находится тело женщины. На её теле обнаружили многочисленные синяки и ушибы. Травмированы оказались грудь, живот, голова. Кроме того, злоумышленник сломал своей жертве ребра.

Полицейские, оперативно отреагировав на сообщение, вечером того же дня задержали подозреваемого в совершении преступления, которым оказался 35-летний безработный петербуржец. В его отношении возбудят уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Дегтярной улице неизвестные до смерти забили пенсионера, проходящего через арку к себе домой.