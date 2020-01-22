Пенсионера до смерти забили в арке его дома в центре Петербурга

В Центральном районе Петербурга неизвестные напали на 63-летнего пенсионера. От полученных травм мужчина скончался.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию 21 января обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что неизвестные избили её мужа в арке дома 31 по Дегтярной улице.

Мужчину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибленной раной затылка. Медики боролись за его жизнь, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Вскоре он скончался.

Полиция разыскивает нападавших. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Всеволода Вишневского двое подростков с ножом напали на мужчину и ограбили его. Забрав телефон и коробку с кроссовками, они скрылись. Мужчину госпитализировали с ножевым ранением спины.