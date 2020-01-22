Пьяный петербуржец под угрозой расправы заставил пасынка переспать с матерью

Житель Кировского района, находясь в нетрезвом состоянии, избил своего 14-летнего пасынка и заставил его надругаться над спящей матерью.

В правоохранительные органы во вторник, 21 января, обратилась управляющая автозаправочной станцией на Проспекте Ополчения. Женщина рассказала, что на АЗС пришел подросток, жалующийся, что его избил пьяный отец. Полицейские выехали на место происшествия, где их, как выяснялось, ждали гораздо более шокирующие подробности.

Пьяный 54-летний петербуржец угрожал 14-летнему мальчику убийством. Таким образом нетрезвый мужчина заставил ребенка совершить насильственные действия сексуального характера по отношению к собственной 36-летней матери, которая в то время спала. Стражи порядка задержали злоумышленника.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Проспекте Просвещения женщину жестоко избили в гостях. Потерпевшая скончалась.