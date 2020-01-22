Петербуржцев предупредили о смертельном вирусе из Китая

Власти Китая сообщили о четвертом пациенте, скончавшемся от нового типа коронавируса. Заболевание уже вышло за пределы страны. Не исключено, что в скором времени оно доберется до Петербурга.

По данным консульства КНР, в 2019 году Петербург посетили 1,3 млн туристов из Китая. Все они теперь являются потенциальными переносчиками опасного вируса.

Эпидемия вспыхнула в китайском городе Ухань. Количество зараженных почти достигло 200. Случаи заболевания также зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде. Существует вероятность, что вирус доберется до Петербурга.

Потенциально опасными стали излюбленные китайскими туристами места, пишет «Мойка78». Среди них Эрмитаж, парки и дворцы в Пушкине и Павловске, Большой дворец в Ораниенбауме и Васильевский остров, где проживает больше всего китайцев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай в связи со вспышкой коронавируса.