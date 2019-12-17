Китайцы скупают недвижимость на Васильевском острове

На рынке недвижимости Петербурга зафиксирована активность китайских покупателей. Выходцы из КНР проявляют интерес к жилым и коммерческим помещениям на Васильевском острове.

Интерес к Васильевскому острову эксперты объясняют туристической привлекательностью локации.

«Туристы из Китая сегодня одна из самых многочисленных категорий. Это рождает спрос и на приобретение недвижимости. Значимым преимуществом для зарубежных клиентов является то, что объекты экспонируются в рублях, таким образом, это особо выгодно тем, кто держит свои средства в европейской или американской валют», — рассказал gazeta.spb.ru генеральный директор агентства недвижимости «Невский простор» Александр Гиновкер.

Спрос на рынке аренды на Васильевском острове связывают с близостью учебных заведений. В вузах Петербурга обучается большое количество студентов из Китая. Снять жилье они стремятся ближе к университету. В районе расположены корпуса СПбГУ, ИТМО и Горного университета.

«Представители Китая также активны на рынке коммерческой недвижимости Васильевского острова — стоит вспомнить, что именно здесь располагается самый крупный китайский ресторан в Европе, в павильоне Ленэкспо», — добавил Гиновкер.

Рост спроса на петербургскую недвижимость со стороны китайцев зафиксирован с 2016 года. Повысить интерес и лояльность покупателей из КНР местные компании пытаются за счет перевода сайтов на китайский язык.

Компания «Л1» пошла чуть дальше и по примеру продавцов сувениров вывесила банер на китайском. Объявление о продаже квартир в ЖК «Лондон парк» размещено на Московском проспекте. Вероятно, таким образом компания пытается вывести интересы китайских покупателей за пределы Васильевского острова.