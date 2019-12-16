ЖК «Лондом парк» на Просвещения планируют заселить китайцами

ЖК &#171;Лондом парк&#187; на Просвещения планируют заселить китайцами
Жилой комплекс "Лондон парк". Фото: Л1

Петербургская строительная компания «Л1» рассчитывает привлечь покупателей из Азии. Объявление о продаже квартир в жилом комплексе «Лондон парк» застройщик разместил на китайском языке.

Баннер с иероглифами появился на Московском проспекте, пишет АБН. Прежде объявлений о продаже квартир на китайском в Петербурге замечено не было.

«Поскольку сейчас граждане Китая интересуются недвижимостью, то мы, естественно, стараемся облегчить им задачу при поиске объектов», — прокомментировала представитель департамента внешних коммуникаций «Л1» Вероника Медведева.

В компании добавили, что пока сделок с китайскими клиентами заключено не было. Объявление нацелено на перспективу. Сайт «Л1» также переведен на китайский язык.

Как отмечают риэлторы, китайская диаспора в Петербурге селится преимущественно на Васильевском острове или в центре Петербурга в районе станции метро «Чернышевская».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что граждане Китая выкупают лавки и кафе на территории Петербурга.

жк лондон парк Китай китайцы недвижимость новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Продовец-игроман задержан за кражу телефонов на 3 миллиона
На Измайловском ВАЗ врезался в стену дома
Собчак в серьгах с ликом Иисуса Христа шокировала подписчиков новым образом
Сосульки на крышах в Петербурге будут сбивать дронами
На Софийской прорвало трубу с кипятком
Трасса «Игора Драйв» в Ленобласти получила категорию FIA Grade 2
Автомобили Opel вернутся на российский рынок
ЖК «Лондом парк» на Просвещения планируют заселить китайцами