ЖК «Лондом парк» на Просвещения планируют заселить китайцами

Петербургская строительная компания «Л1» рассчитывает привлечь покупателей из Азии. Объявление о продаже квартир в жилом комплексе «Лондон парк» застройщик разместил на китайском языке.

Баннер с иероглифами появился на Московском проспекте, пишет АБН. Прежде объявлений о продаже квартир на китайском в Петербурге замечено не было.

«Поскольку сейчас граждане Китая интересуются недвижимостью, то мы, естественно, стараемся облегчить им задачу при поиске объектов», — прокомментировала представитель департамента внешних коммуникаций «Л1» Вероника Медведева.

В компании добавили, что пока сделок с китайскими клиентами заключено не было. Объявление нацелено на перспективу. Сайт «Л1» также переведен на китайский язык.

Как отмечают риэлторы, китайская диаспора в Петербурге селится преимущественно на Васильевском острове или в центре Петербурга в районе станции метро «Чернышевская».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что граждане Китая выкупают лавки и кафе на территории Петербурга.