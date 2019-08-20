Граждане Китая скупают недвижимость на Васильевском острове

Граждане Китая оформляют вид на жительство, а не гражданство. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Граждане Китая оформляют вид на жительство, а не гражданство. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Граждане Китая активно покупают недвижимость на территории Санкт-Петербурга. Наблюдается значительное прибавление новых граждан на Васильевском острове.

Китайские диаспоры выкупают лавки, кафе, заводят связи в государственных структурах. Они открыли отделы, компании по ремонту помещений и их оборудованию.

Как пишет «КП», заселение ВО началось с улицы Кораблестроителей. Ближе к 2 000-м годам там получали общежитие прибывшие из Китая учащиеся.

Полина Рысакова, директор Лаборатории изучения китайского туризма, отмечает, что китайцы заселили остров в дельте Невы временно, пока работают здесь. Эксперт также заявила, что приезжие граждане оформляют вид на жительство, а не гражданство, что доказывает их временное пребывание.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в ресторане Северной столицы, где отравились граждане Китая, нашли тараканов.