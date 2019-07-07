В ресторане Петербурга, где отравились китайцы, нашли тараканов

Режим мытья посуды никто не соблюдает, а часть продуктов хранят на полу. Фото: pixabay.com

Режим мытья посуды никто не соблюдает, а часть продуктов хранят на полу. Фото: pixabay.com

Заведение работает без холодной воды и дезинфицирующих средств.

Инспекторы Роспотребназора Петербурга приехали в ресторан на Косой линии Васильевского острова. В субботу после его посещения 16 человек обратились за медицинской помощью — 15 из них попали в больницу.

Отель “Шанхай”, где расположен ресторан, обслуживает только китайцев, его посещают до 1000 человек в день. Общепит гостиницы оказался не без нарушений, передают в Роспотребнадзоре Санкт-Петербурга 7 июля.

Проверка показала, что в столовой вообще нет холодной воды. Рыбу, мясо и овощи обрабатывают в одном помещении. Посуду поют без режима и дезинфицирующих средств. Часть продуктов хранят на полу, по помещениям летают мухи и бегают тараканы. Инспекторы Петербурга выкинули свыше 60 кг продукции, которая могла привести к отравлению. Ресторан временно закрыли с 18:00 6 июля.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге госпитализировали 15 китайцев после ужина в ресторане.