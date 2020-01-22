Полиция задержала подростка, подозреваемого в нападении на магазин в Петербурге

В Санкт-Петербурге полиция задержала 16-летнего подростка, его подозревают в нападении на магазин «Дикси» в Московском районе города.

Все произошло 20 января. О случившемся стало известно после сообщения о том, что два неизвестных напали на магазин. Один из них распылил перцовый баллончик в лицо двум работницам, затем он украл продукты. Подросток скрылся с места преступления.

Сумма ущерба составила 1,296 тыс. рублей.

Полиция нашла одного из злоумышленников. Было возбуждено уголовное дело.

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