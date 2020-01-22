Два человека погибли в горящем доме в Ленобласти

Два человека погибли в горящем доме в Ленобласти
О случившемся рассказали в МЧС. Фото: pixabay.com

В Гатчинском районе Ленинградской области сегодня утром, 21 января, сгорел дом. О произошедшем рассказали в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Ленобласти.

Огонь охватил площадь в 36 квадратных метра. Пламя удалось потушить 9 спасателям и двум единицам специальной техники.

В пожаре погибли два человека, сообщили 78.ru.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Мечникова каршеринговый автомобиль въехал в маршрутку. В результате, кажется, никто не пострадал. Люди пишут, что авария произошла на улице Мечникова – ее участниками стали каршеринговый автомобиль и маршрутка. По непонятной причине машина въехала в общественный транспорт. По предварительным данным, в результате никто не пострадал.

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