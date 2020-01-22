В Университете гражданской авиации в Петербурге вновь обыски

Управление Следственного комитета на транспорте провело обыски в квартире и университетском кабинете одного из проректоров СПбГУГА, Якова Далингера.

Поводом для следственных мероприятий стал иск на 350 млн рублей, поданный к крупной компании, за поставку некачественного тренажерного оборудования для студентов, который потом Далингер внезапно отозвал. Он объяснил свой поступок личными отношениями с главой организации-ответчика.

Утром среды, 22 января, обыски прошли как в квартире проректора университета гражданской авиации, так и дома у бизнесмена Олега Зыкова, отвечавшего за поставки. Об этом сообщила «Фонтанкару». Итоги действий правоохранителей пока неизвестны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что действия Якова Далингера заинтересовали сотрудников Федеральной службы безопасности.